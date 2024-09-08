ua en ru
Нд, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони росіян порушили повітряний простір Румунії, - ПС ЗСУ

Неділя 08 вересня 2024 03:05
UA EN RU
Дрони росіян порушили повітряний простір Румунії, - ПС ЗСУ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 7 на 8 вересня росіяни порушили повітряний простір Румунії. На території країни залетіли ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні о 02:49.

Через десять хвилин військові оновили інформацію щодо "Шахедів":

  • БпЛА в Одеській області курсом на Садове;
  • БпЛА на півдні Одеської області. Його курс - Вилкове та Кілія;
  • БпЛА на території Румунії в районі Сабангії.

Оновлено 03:41

Військові повідомили, що дрон покинув території Румунії.

"Пролетів через Вилкове та продовжує рух в прибережній акваторії моря Одеської області", - зазначили у ПС.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:00 повітряна тривога триває в Одеській та Сумській. Також сигнал тривоги продовжується в Луганській області та в Криму.

Дрони росіян порушили повітряний простір Румунії, - ПС ЗСУ

Нагадаємо, що практично рівно рік тому, 4 вересня, російські дрони-камікадзе типу "Шахед" впали і вибухнули на території Румунії. Це сталося під час масованого обстрілу України з боку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Румунія Війна в Україні
NEWS
Працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження: що про це говорить юрист
Працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження: що про це говорить юрист
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна