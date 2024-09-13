Зеленський дорікнув НАТО, що поки лише Білорусь відзначилася збиттям "Шахедів"

Поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських "Шахедів", які залетіли на її територію. Тим часом західні партнери бояться навіть просто сказати, що працюють над цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це те ж саме зло, яке вже доводилось союзникам збивати у небі Близького Сходу", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї.

"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони у небі над Близьким Сходом, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "Шахедів" в небі України? При чому це не робиться і тоді, коли ракети та дрони летять на територію наших сусідів", - наголосив президент.

Він розповів, що коли Україна порушує це питання з партнерами, то "постійно всі намагаються його просто заговорити".

"І бояться навіть сказати: "Ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. Поки лише Білорусь відзначилась збиттям російських "Шахедів". Я не думав, що у такому форматі це буде. Я думаю, що це просто принизливо для сильного демократичного світу", - зазначив Зеленський.