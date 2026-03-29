Зеленський домовився про партнерство в оборонці із ще одним ворогом Ірану

Що передувало

Як відомо, Йордаіня опинилась втягнутою у конфлікт на Близькому Сході, коли Тегеран почав завдавати ударів по американським військовим базам у країнах Перської затоки.

Наприклад, 1 березня Іран обстріляв військові бази в Йорданії та Іраку.

Україна продовжує укладати угоди про партнерство з країнами Перської затоки та державами, які протистоять іранському режиму. Наприклад, напередодні Володимир Зеленський після зустрічі з лідером ОАЕ заявив про нову безпекову співпрацю.

Слід зазначити, Тегеран назвав Україну законною ціллю після того, як Київ почав домомагати країнам затоки протистояти іранським "Шахедам".

Операція США та Ізраїлю проти іранського режиму розпочалась 28 лютого. В першу добу було ліквідовано верховного главу Ірану Алі Хаменеї. Однак операція затягнулась попри амбітні заяви американського лідера Дональда Трампа. Наразі він розмірковує над тим, чи розпочинати наземну оперцаію в Ірані.