Іран обстріляв військові бази в Іраку та Йорданії: під удар потрапили солдати Бундесверу
Іран ввечері 1 березня обстріляв балістичними ракетами військові бази в Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесверу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Читайте також: Іран атакував балістикою передмістя Єрусалима: ракета влучила в укриття, є загиблі
Видання пише, що удари іранських балістичних ракет та безпілотників були спрямовані проти двох баз, де присутні німецькі солдати.
"Іранські війська випустили кілька ракет та безпілотників по багатонаціональній базі поблизу Ербіля на курдському півночі Іраку та по німецькій військовій базі Аль-Азрак в Йорданії", - сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що ракети та дрони були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Серед німецьких солдатів немає постраждалих. Один американський військовий "отримав незначні поранення" від уламків.
"Німецькі збройні сили вже значно скоротили свій особовий склад на півночі Іраку та планують вивести солдатів з Йорданії, як тільки це буде безпечно", - додало видання.
Фото: PLANET LABS PBC
Зазначимо, що вдень 1 березня Тегеран офіційно оголосив про початок безпрецедентної військової відповіді на ліквідацію силами США та Ізраїлю верховного лідера країни Алі Хаменеї.
Серед іншого, вдень 1 березня Іран випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі. Впродовж дня тривали обстріли ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну, іранські ракети атакували Ізраїль.
Втім, Іран завдає ударів по всім сусіднім країнам ще з 28 лютого. Так, міжнародний аеропорт Кувейту ввечері 28 лютого був атакований іранським ударним безпілотником. Кілька людей отримали поранення внаслідок удару.
Також ще 28 лютого Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії. У підсумку останні тепер готові приєднатися до США та Ізраїлю, щоб атакувати Іран.