Іран обстріляв військові бази в Іраку та Йорданії: під удар потрапили солдати Бундесверу

Іран ввечері 1 березня обстріляв балістичними ракетами військові бази в Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Видання пише, що удари іранських балістичних ракет та безпілотників були спрямовані проти двох баз, де присутні німецькі солдати.

"Іранські війська випустили кілька ракет та безпілотників по багатонаціональній базі поблизу Ербіля на курдському півночі Іраку та по німецькій військовій базі Аль-Азрак в Йорданії", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що ракети та дрони були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Серед німецьких солдатів немає постраждалих. Один американський військовий "отримав незначні поранення" від уламків.

"Німецькі збройні сили вже значно скоротили свій особовий склад на півночі Іраку та планують вивести солдатів з Йорданії, як тільки це буде безпечно", - додало видання.

Фото: PLANET LABS PBC