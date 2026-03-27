Наземна операція США: Трамп може розглядати три сценарії щодо Ірану
Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.
Йдеться, зокрема, про сценарії навколо стратегічних островів у Перській затоці.
За даними ЗМІ, США можуть направити додаткові тисячі військових у регіон на тлі ескалації конфлікту з Іраном. Розглядаються різні варіанти дій, включно з операціями щодо ключових об'єктів, які мають критичне значення для іранської економіки та військової інфраструктури.
Зокрема, у фокусі перебуває острів Харг - головний нафтовий експортний хаб Ірану, через який проходить до 90% поставок нафти країни.
Раніше США вже завдали масштабних ударів по цьому острову, знищивши понад 90 військових об’єктів, але не зачепивши нафтову інфраструктуру.
Також обговорюються сценарії, пов’язані з іншими стратегічними точками, зокрема островом Кешм у Ормузькій протоці, який має важливе значення для контролю над морськими шляхами.
На цьому тлі Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність у регіоні - це найбільше розгортання сил із часів війни в Іраку 2003 року.
Як відомо, ескалація навколо Ірану відбувається на тлі загострення ситуації довкола ядерної програми Тегерана та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці - одному з ключових маршрутів постачання нафти у світі.
Й хоча останнім часом президент США заявляв про можливе згортання військової діяльності в Ірані, все ж від сухопутної операції він не відмовлявся офіційно.