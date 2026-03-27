Наземна операція США: Трамп може розглядати три сценарії щодо Ірану

03:10 27.03.2026 Пт
У президента США можуть розглядати удар по острову Харг та острову Кешм
Маловічко Юлія
Наземна операція США: Трамп може розглядати три сценарії щодо Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.

Йдеться, зокрема, про сценарії навколо стратегічних островів у Перській затоці.

За даними ЗМІ, США можуть направити додаткові тисячі військових у регіон на тлі ескалації конфлікту з Іраном. Розглядаються різні варіанти дій, включно з операціями щодо ключових об'єктів, які мають критичне значення для іранської економіки та військової інфраструктури.

Зокрема, у фокусі перебуває острів Харг - головний нафтовий експортний хаб Ірану, через який проходить до 90% поставок нафти країни.

Раніше США вже завдали масштабних ударів по цьому острову, знищивши понад 90 військових об’єктів, але не зачепивши нафтову інфраструктуру.

Також обговорюються сценарії, пов’язані з іншими стратегічними точками, зокрема островом Кешм у Ормузькій протоці, який має важливе значення для контролю над морськими шляхами.

На цьому тлі Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність у регіоні - це найбільше розгортання сил із часів війни в Іраку 2003 року.

Як відомо, ескалація навколо Ірану відбувається на тлі загострення ситуації довкола ядерної програми Тегерана та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці - одному з ключових маршрутів постачання нафти у світі.

Й хоча останнім часом президент США заявляв про можливе згортання військової діяльності в Ірані, все ж від сухопутної операції він не відмовлявся офіційно.

Більше по темі:
Іран Дональд Трамп
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН