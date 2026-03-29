Зеленский договорился о партнерстве в оборонке с еще одним врагом Ирана

"Украина открыта к совместной работе для защиты от дроново-ракетных ударов. По собственному опыту мы знаем, что без единой системы настроить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно", - написал Зеленский после встречи с Королем.

Он добавил, что Украина обладает системой противостояния вражеским ударам, в частности, иранским дронам.

"И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь усилиться", - отметил президент и поблагодарил Абдаллу II за открытость к диалогу.