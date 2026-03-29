"Уже найближчими днями": переговори США та Ірану можуть відбутися в Пакистані

Пакистан готовий прийняти і виступати посередником у переговорах між США та Іраном вже найближчими днями.

Про це заявив глава МЗС Пакистану Ішак Дар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Заява міністра була зроблена за підсумками зустрічі глав МЗС Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту в пакистанській столиці - місті Ісламабад. Переговори були присвячені деескалації та припиненню війни на Близькому Сході.

Тижнем раніше два чиновники адміністрації Трампа вже говорили CNN, що американські представники працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення шляхів завершення війни. Тепер не виключено, що зустріч усе ж таки буде.

"Пакистан буде радий прийняти у себе і посприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного і міцного врегулювання триваючого конфлікту", - заявив Ішак Дар.

Він також сказав, що поінформував прибулих глав МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту про перспективи потенційних перемовин США та Ірану в Ісламабаді, додавши, що міністри висловили "повну підтримку" цій ініціативі.

Крім цього Ішак Дар каже, що Іран і США теж "висловили повну підтримку і довіру", зусиллям Пакистану щодо сприяння переговорам.

Крім того, він повідомив, що проговорив телефоном із міністром закордонних справ Китаю Ван І і генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. За його словами, вони обидва підтримали пакистанську ініціативу.