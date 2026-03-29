"Уже найближчими днями": переговори США та Ірану можуть відбутися в Пакистані
Пакистан готовий прийняти і виступати посередником у переговорах між США та Іраном вже найближчими днями.
Про це заявив глава МЗС Пакистану Ішак Дар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Заява міністра була зроблена за підсумками зустрічі глав МЗС Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту в пакистанській столиці - місті Ісламабад. Переговори були присвячені деескалації та припиненню війни на Близькому Сході.
Тижнем раніше два чиновники адміністрації Трампа вже говорили CNN, що американські представники працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення шляхів завершення війни. Тепер не виключено, що зустріч усе ж таки буде.
"Пакистан буде радий прийняти у себе і посприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного і міцного врегулювання триваючого конфлікту", - заявив Ішак Дар.
Він також сказав, що поінформував прибулих глав МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту про перспективи потенційних перемовин США та Ірану в Ісламабаді, додавши, що міністри висловили "повну підтримку" цій ініціативі.
Крім цього Ішак Дар каже, що Іран і США теж "висловили повну підтримку і довіру", зусиллям Пакистану щодо сприяння переговорам.
Крім того, він повідомив, що проговорив телефоном із міністром закордонних справ Китаю Ван І і генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. За його словами, вони обидва підтримали пакистанську ініціативу.
Мир на Близькому Сході близький?
Нагадаємо, нещодавно джерела WSJ розповіли, щопрезидент США Дональд Трамп сказав своїм соратникам, що хоче припинити конфлікт у найближчі тижні. Він підкреслив, сподівається уникнути затяжної війни.
Учора віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не має наміру бути присутнім в Ірані за рік або два. За його словами, операція триватиме ще трохи, щоб на довгий час нейтралізувати Іран.
При цьому США посилюють свою присутність у регіоні. Лише кілька днів тому на Близький Схід прибув десантний корабель і 3500 морпіхів, а за даними WP, Пентагон може відправити в регіон ще до 10 тисяч солдатів.