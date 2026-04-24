UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Зеленський домовився про нові внески до PURL на Кіпрі, - Сибіга

21:18 24.04.2026 Пт
2 хв
Глава МЗС назвав саміт "переломним моментом"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський домовився на Кіпрі про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в етері телемарафону.



За словами міністра, неформальний саміт ЄС на Кіпрі був "переломним моментом".

"Україна, український народ, президент України витримали удар. Це була боротьба, залучення наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати", - наголосив Сибіга.

Він розповів, що на Кіпрі були окремі домовленості Володимира Зеленського щодо нових внесків до PURL та додаткових пакети допомоги для України.

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон поступово припинив надання прямої військової допомоги Україні. Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL.

Мета програми - швидке забезпечення Києва критично важливим американським озброєнням, яке не має європейських аналогів. Для цього формується пріоритетний список потреб, погоджений з партнерами України.

Фінансування закупівель здійснюють країни Альянсу шляхом внесків до спільного фонду. Після цього Сполучені Штати забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Михайло Федоров розповів, що Україна та Іспанія масштабують оборонну співпрацю. Зокрема, країни зосередяться на посиленні ППО, постачанні далекобійних боєприпасів та спільному виробництві дронів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна рухається в напрямку розробки власних систем ППО. За його словами, виробництво власної протиповітряної оборони є стратегічним завданням країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЄвросоюзУкраїнаКіпрАндрій Сибіга