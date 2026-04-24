Зеленский договорился о новых взносах в PURL на Кипре, - Сибига

21:18 24.04.2026 Пт
2 мин
Глава МИД назвал саммит "переломным моментом"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский договорился на Кипре о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона.

Читайте также: Зеленский рассказал, остановились ли поставки оружия от США на фоне войны с Ираном

По словам министра, неформальный саммит ЕС на Кипре был "переломным моментом".

"Украина, украинский народ, президент Украины выдержали удар. Это была борьба, привлечение наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых тяжелых задач. Но ее удалось выполнить", - подчеркнул Сибига.

Он рассказал, что на Кипре были отдельные договоренности Владимира Зеленского относительно новых взносов в PURL и дополнительных пакетов помощи для Украины.

Напомним, после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, Вашингтон постепенно прекратил предоставление прямой военной помощи Украине. Вместо этого совместно с НАТО была создана программа PURL.

Цель программы - быстрое обеспечение Киева критически важным американским вооружением, которое не имеет европейских аналогов. Для этого формируется приоритетный список потребностей, согласованный с партнерами Украины.

Финансирование закупок осуществляют страны Альянса путем взносов в общий фонд. После этого Соединенные Штаты обеспечивают прямые поставки техники и боеприпасов на фронт.

Напомним, 22 апреля министр обороны Михаил Федоров рассказал, что Украина и Испания масштабируют оборонное сотрудничество. В частности, страны сосредоточатся на усилении ПВО, поставке дальнобойных боеприпасов и совместном производстве дронов.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина движется в направлении разработки собственных систем ПВО. По его словам, производство собственной противовоздушной обороны является стратегической задачей страны.

