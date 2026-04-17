ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна планує виробляти власну ППО, - Зеленський

16:25 17.04.2026 Пт
2 хв
Що необхідно для запуску власного виробництва зброї?
aimg Валерій Ульяненко
Україна планує виробляти власну ППО, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна рухається до умов, коли матиме змогу виробляти протиповітряну оборону. Йдеться про всі необхідні формати ППО - системи, ракети тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед": Федоров розкрив деталі

Глава держави наголосив, що фактично щодня перебуває в комунікації з партнерами на політичному та на військовому рівні заради ППО.

"Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону - всі необхідні формати ППО: системи, ракети тощо", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що виробництво власної ППО для України є стратегічним завданням, "яке гарантуватиме захист на десятиліття".

"Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, - пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це й промислова база. Це ключові речі", - сказав він.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.

Зазначимо, напередодні напередодні засідання "Рамштайн" Україна узгодила з Бельгією та Іспанією посилення ППО та розширення авіаційної підтримки для Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, стало відомо, що Україна та Німеччина готують спільні проєкти у сфері протиповітряної оборони, які стосуються розробки та використання новітньої лазерної зброї.

РБК-Україна також писало, що Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Він передбачає передачу ЗСУ кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна ППО Війна в Україні
