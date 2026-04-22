Україна та Іспанія посилять співпрацю щодо ППО

19:20 22.04.2026 Ср
Федоров назвав ключові результати через співпрацю з Мадридом
Україна та Іспанія посилять співпрацю щодо ППО

Україна та Іспанія масштабують оборонну співпрацю, зосередившись на посиленні ППО, постачанні далекобійних боєприпасів та спільному виробництві дронів.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з іспанською колегою Маргаритою Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.



Посилення ППО та нові ракети

За словами Федорова, ключовим пріоритетом співпраці визначено захист українського неба.

Сторони працюють над постачанням ракет до систем Patriot та інтеграцією різних типів озброєння для підвищення ефективності їх застосування.

"Важливим є внесок Іспанії в механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot - це критично для захисту неба й збереження інфраструктури", - наголосив Михайло Федоров.

Також Україна та Іспанія планують модернізувати засоби ППО, зняті з виробництва, та співпрацювати у межах європейського проєкту зі створення протибалістичних рішень.

Допомога та боєприпаси

Іспанія підтвердила рішення спрямувати 1 млрд євро допомоги Україні у 2026 році.

Окремо було оголошено про пакет озброєння, який включає бронемашини VAMTAC , та партію артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Крім того, країни домовилися про подальшу співпрацю у масштабуванні виробництва українських дронів.

За словами міністра, Україна продовжує нарощувати власні потужності для ударів по економічному потенціалу ворога.

"За дорученням президента продовжуємо збільшувати втрати ворога, бити по його економічному потенціалу та нарощувати власне оборонне виробництво", - зазначив очільник Міноборони.

Допомога Іспанії для ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іспанія передасть українським прикордонникам сотню бронемашин VAMTAC. Окрім високомобільної техніки, новий пакет підтримки включає критично важливі боєприпаси калібру 155 мм, а перші поставки озброєння очікуються вже на початку травня.

Крім того, у квітні Михайло Федоров провів низку переговорів із бельгійськими та іспанськими колегами. Сторони узгодили пріоритети співпраці напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", зосередившись на підготовці Повітряних сил та отриманні нових літаків.

Також раніше іспанський уряд офіційно оголосив про передачу Україні ракет версії PAC-2 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. У Мадриді підкреслили, що незважаючи на обмежену кількість запасів, захист українського неба від російських атак залишається безумовним пріоритетом для країни.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
