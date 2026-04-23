Зеленський розповів, чи зупинилися поставки зброї від США на тлі війни з Іраном

15:51 23.04.2026 Чт
2 хв
Що зараз відбувається з передачею Україні американської зброї?
aimg Іван Носальський
Зеленський розповів, чи зупинилися поставки зброї від США на тлі війни з Іраном Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Американці продовжують постачання зброї для України. Воно не припинялося на тлі війни на Близькому Сході.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Щодо поставок зброї США: вони не зупинилися. Я вдячний за це партнерам. Ми на зв'язку з переговірниками", - підкреслив глава української держави.

За його словами, Україна розраховує на продовження переговорного процесу зі США і в тристоронньому форматі - за участю РФ - теж.

"Щодо PURL - це дефіцит. ППО недостатньо. Нещодавно ми підписали крутий пакет із Німеччиною, але там, скажімо так, там такі строки, які стратегічно нас погіршують, а тактично дефіцит потрібно закривати іншим - інше шукати джерело", - звернув увагу Зеленський.

Він додав, що зараз США продовжують допомагати Україні через цю програму.

Вплив війни на Близькому Сході на постачання Україні

Нагадаємо, тільки вчора, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив про те, що війна США з Іраном призвела до зриву поставок деякої зброї для українських захисників.

Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.

При цьому нещодавно глава української держави зазначав, що в України зараз критичний дефіцит систем Patriot, які можуть збивати ворожі балістичні ракети.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
