Зеленський дав доручення щодо демобілізації, а Росія вдарила по Запоріжжю: новини за 8 січня

Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби. Тим часом Росія вдарила авіабомбами по Запоріжжю.

Більш детально про те, що сталося в середу, 8 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби. Про результати поінформує Кабінет міністрів.

КАБи вибухнули серед скупчення людей: Росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю 8 січня. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей.

Згідно з офіційними даними, відомо про 13 загиблих і 62 постраждалих унаслідок ворожої атаки.

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі: вона забезпечувала паливом аеродром

Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Енгельсі 8 січня. База забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Як відомо, у районі цілі фіксувалися численні вибухи, сталася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об'єкт".

Міноборони Польщі про "Рамштейн": може бути останньою зустріччю такого формату

9 січня відбудеться чергове засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Але зустріч може бути останньою в такому форматі, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області

ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався в захопленому Харцизьку Донецької області.

Як розповіли в Генштабі, російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти ЗСУ і цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Пішов у СЗЧ. Правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-ї ОМБр

Українські правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Він самовільно залишив частину і закликав до цього підлеглих солдатів.

Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу.