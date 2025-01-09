ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський дав доручення щодо демобілізації, а Росія вдарила по Запоріжжю: новини за 8 січня

Четвер 09 січня 2025 06:30
UA EN RU
Зеленський дав доручення щодо демобілізації, а Росія вдарила по Запоріжжю: новини за 8 січня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби. Тим часом Росія вдарила авіабомбами по Запоріжжю.

Більш детально про те, що сталося в середу, 8 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби. Про результати поінформує Кабінет міністрів.

КАБи вибухнули серед скупчення людей: Росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю 8 січня. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей.

Згідно з офіційними даними, відомо про 13 загиблих і 62 постраждалих унаслідок ворожої атаки.

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі: вона забезпечувала паливом аеродром

Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Енгельсі 8 січня. База забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Як відомо, у районі цілі фіксувалися численні вибухи, сталася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об'єкт".

Міноборони Польщі про "Рамштейн": може бути останньою зустріччю такого формату

9 січня відбудеться чергове засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Але зустріч може бути останньою в такому форматі, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області

ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався в захопленому Харцизьку Донецької області.

Як розповіли в Генштабі, російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти ЗСУ і цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Пішов у СЗЧ. Правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-ї ОМБр

Українські правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Він самовільно залишив частину і закликав до цього підлеглих солдатів.

Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Запоріжжя Демобілізація Авіаудари Війна в Україні Зустріч Рамштайн
NEWS
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція