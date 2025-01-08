КАБи вибухнули серед скупчення людей: що наразі відомо про наслідки удару по Запоріжжю

У Запоріжжі вже 32 поранених через обстріл КАБами 8 січня. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Пошкоджені 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Через обстріл КАБами, зайнялися будівля та автотранспорт. Рятувальники вже встигли загасити пожежу в адміністративній будівлі та автомобілях.

"Вони вибухнули серед скупчення людей - поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Поліцейські парамедики врятували 5 людей", - зазначили у МВС.

Росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території Запоріжжя.

Як зазначили правоохоронці, більшість постраждалих перебували на вулиці та у громадському транспорті на момент російських авіаударів.

"Запоріжжя. Станом на зараз (19:40) відомо про 13 загиблих та 32 поранених людях", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Запоріжжя

Російські війська завдали удари КАБами по Запоріжжю близько 16:00 середи, 8 січня. Епіцентром ударів став Шевченківський район міста.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одного загиблого. Пізніше кількість постраждалих та жертв почала стрімко зростати.

За останніми даними, в Запоріжжі 13 людей загинули, ще 29 були поранені. Серед постраждалих - 13-річна дівчинка. Наразі четверо людей, як знаходяться в лікарнях, перебувають у важкому стані.

Додамо, що в Росії вже назвали "винних" у власному обстрілі Запоріжжя. Окупанти скористались вже знайомою "стратегією" в пошуку "причетних".

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