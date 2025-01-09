Зеленский дал поручение по демобилизации, а Россия ударила по Запорожью: новости за 8 января

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать вопрос демобилизации после 18 месяцев службы. Тем временем Россия ударила авиабомбами по Запорожью.

Более детально о том, что произошло в среду, 8 января, - в материале РБК-Украина .

Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос демобилизации после 18 месяцев службы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы. О результатах проинформирует Кабинет министров.

КАБы взорвались среди скопления людей: Россияне ударили по Запорожью

Российские оккупанты ударили КАБами по Запорожью 8 января. Авиабомбы взорвались среди скопления людей.

Согласно официальным данным, известно о 13 погибших и 62 пострадавших в результате вражеской атаки.

Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе: она обеспечивала топливом аэродром

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в российском Энгельсе 8 января. База обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".

Как известно, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, произошел масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект".

Минобороны Польши о "Рамштайне": может быть последней встречей такого формата

9 января состоится очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе"Рамштайн". Но встреча может быть последней в таком формате, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

ВСУ ударили по важному командному пункту оккупантов в Донецкой области

ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.

Как рассказали в Генштабе, российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против ВСУ и гражданского населения, в частности жителей Курахово.

Ушел в СОЧ. Правоохранители задержали командира одной из рот 155-й ОМБр

Украинские правоохранители задержали командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Он самовольно оставил часть и призывал к этому подчиненных солдат.

Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог.