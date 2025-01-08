ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області

ЗСУ ударили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався у захопленому Харцизьку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні (8 січня, - ред) Збройні Сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області", - йдеться у повідомленні. Як розповіли у Генштабі, російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. "Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб", - констатували військові. Де розташований Харцизьк Харцизьк - місто в Донецькому районі Донецької області України. Адміністративний центр Харцизької міської громади, з 2014 року місто окуповане російськими військами. Де розташований Харцизськ (deepstatemap.live)