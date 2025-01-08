Міноборони Польщі про "Рамштайн": може бути останньою зустріччю такого формату

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 9 січня, може бути останнім у такому форматі.

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", - заявив голова відомства.

Він нагадав, що наразі його країна разом з Німеччиною, а також Італією очолює коаліцію бронетанкових сил. Через це на зустрічі "Рамштайн" він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима за час повномасштабної війни.