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Зеленский дал новые поручения Кабмину

Новости » Политика    20.09.2019 - 21:50
Зеленский дал новые поручения Кабмину
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Офиса президента.

Как отмечается в указе №713/2019, президент постановил Кабмину предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете Украины на 2020 год согласно обоснованных потребностей средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Кроме того, президент постановил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной рады до первого октября законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины по упорядочению добычи янтаря.

А до первого января 2020 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о местных выборах и т. п.

Кроме того, Зеленский постановил Кабмину принять меры относительно подготовки объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и его прохождения, а также обеспечения готовности регионов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и осуществление постоянного мониторинга.

Также необходимо принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации в количестве более объемы продаж, проведенных в течение И полугодие 2019 года.

Этим же указом Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины "проработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевление стоимости ипотечных кредитов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский раздал первоочередные поручения Кабинету министров, Верховной Раде и силовым органам. В частности, Зеленский обратил внимание Кабинета министров на необходимость оперативно подать законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

Законопроект о рынке земли Кабмин должен подать в Раду до октября Зеленский встретился с представителями МВФ
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