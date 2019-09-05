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Глава Фонда госимущества назвал реальные сроки большой приватизации

Новости » Экономика    05.09.2019 - 10:25
Глава Фонда госимущества назвал реальные сроки большой приватизации
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Провести масштабную приватизацию можно за пять лет, считает Трубаров

И.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров уверен в успехе масштабной приватизации, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Трубаров, приватизация - самый короткий путь получения экономического успеха и захода инвестиций.

"У меня есть внутренняя уверенность, что на этот раз с приватизацией все получится",- сказал он.

Трубаров обосновал свои ощущения тем, что "новый политический бомонд сразу начинают говорить о том, что они не собираются становиться профессиональными политиками, они пришли для того, чтобы реализовать конкретные задачи, и они видят, что могут сделать это за пять лет".

По его словам, "за три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно".

"И мы разработали пошаговый план, который сейчас еще детализируется, по поводу того, какие решения, законы и механизмы должны быть заложены на уровне Рады и Кабмина, чтобы такое экономическое явление как приватизация была закончена за пять лет", - сообщил и.о. главы Фонда госимущества.

Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя поручение президента Владимира Зеленского начать масштабную приватизацию, заявил, что в собственности государства должны остаться только стратегически важные объекты.

Виталий Трубаров: За три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно Гончарук прокомментировал начало большой приватизации в Украине
Новости Украины приватизацияФонд госимуществагосимущество
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