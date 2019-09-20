Зеленський дав нові доручення Кабміну

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент підписав указ про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається в указі №713/2019, президент постановив Кабміну передбачити під час доопрацювання проекту закону про держбюджет України на 2020 рік відповідно до обґрунтованих потреб кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Окрім того, президент постановив Кабміну розробити та внести на розгляд Верховної ради до першого жовтня законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу, про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину.

А в першого січня 2020 року розробити і внести на розгляд Ради законопроекти про засади адміністративно-територіального устрою України, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори тощо.

Окрім того, Зеленський постановив Кабміну вжити заходи щодо підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року та його проходження, а також забезпечення готовності регіонів до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року та здійснення постійного моніторингу.

Також необхідно вжити заходи щодо забезпечення підготовки об'єктів великої приватизації для приватизації, продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації у кількості понад обсяги продажів, проведених упродовж І півріччя 2019 року.