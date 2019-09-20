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Появился текст законопроекта о рынке земли

Новости » Политика    20.09.2019 - 13:57
Появился текст законопроекта о рынке земли
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Текст законопроект пока опубликован на сайте Минэкономики

Сегодня, 20 сентября, появился текст законопроекта о рынке земли. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Совокупная площадь участков в собственности физического или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц, в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы, при условии оплаты по цене, по которой она продается. Украинцы с правом постоянного пользования, правом наследуемого владения участками государственной и коммунальной собственности имеют право на выкуп с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.

Фото: законопроект о рынке земли

Напомним, украинское правительство предлагает разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года. По словам премьера Алексея Гончарука, в течение года следует прописать все механизмы купли-продажи земли.

В то же время еще в начале сентября президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости принять такой закон до 1 декабря.

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