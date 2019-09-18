ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского не исключают досрочные выборы в трех городах

Новости » Выборы 2019    18.09.2019 - 09:44
У Зеленского не исключают досрочные выборы в трех городах
Коллаж РБК-Украина

Такой сценарий в партии Зеленского не исключают

Досрочные выборы могут состояться в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тень выборов: как у Зеленского планируют перезагрузить власть в Киеве и на местах".

Сообщается, что такой сценарий в партии Зеленского не исключают.

Кроме этого, отмечается, что, если в Киеве выборы пройдут в декабре, как это предлагается в новом законопроекте о столице, то проводить еще одни городские выборы весной в "Слуге народа" не собираются. Раньше весны могут состояться выборы и в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса.

Напомним, согласно законопроекта о столице, поданного в Верховную раду Украины, выборы мэра Киева могут состояться 8 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

Добавим также, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прокомментировал необходимость досрочных местных выборов в Украине. По его словам, сначала необходимо завершить реформу децентрализации.

Тень выборов: как у Зеленского планируют перезапустить власть в Киеве и на местах В Одесской области выясняют обстоятельства отравления школьников
Новости Украины Порошенко Зеленский ФК ДнепрХарьковОдессавыборыдосрочные выборы
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь