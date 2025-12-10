Зеленський через тиск від США дав нардепам доручення щодо виборів в Україні

Президент зазначив, що сьогодні, 10 грудня, говорив із представниками українського парламенту. Він наголосив, що не допускатиме жодних спекуляцій проти України.

"Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні - про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів", - підкреслив Зеленський.

Лідер країни зауважив, що очікує пропозицій від народних депутатів України щодо їхнього бачення з цього питання.

"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - наголосив президент.