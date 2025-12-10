Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

Президент отметил, что сегодня, 10 декабря, говорил с представителями украинского парламента. Он подчеркнул, что не будет допускать никаких спекуляций против Украины.

"Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине - о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение", - подчеркнул Зеленский.

Лидер страны отметил, что ожидает предложений от народных депутатов Украины относительно их видения по этому вопросу.

"Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - подчеркнул президент.