У ЄС відреагували на вимогу Трампа про президентські вибори в Україні

Президентські вибори в Україні можуть відбутися тільки тоді, коли це дозволять обставини. Поки що агресивна війна Росії триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Єврокомісії Анітти Хіппер під час брифінгу .

У Хіппер попросили прокоментувати думку президента США Дональда Трампа про те, що в Україні нібито необхідно провести президентські вибори, навіть незважаючи на війну.

У відповідь спікерка Єврокомісії підкреслила, що зараз виняткові часи.

"Росія веде агресивну війну проти України. Президент Зеленський (Володимир Зеленський - ред.) є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дадуть змогу це зробити", - додала Хіппер.