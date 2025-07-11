Зеленський чекає на звіти по домовленостях з партнерами та пообіцяв "кадрові висновки"

Нагадаємо, що Зеленський ввечері 11 липня повідомив, що за його даними, постачання озброєння з США повністю відновлено. Таким чином, багатоденна пауза у постачаннях завершена.

Також під час зустрічі у Римі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем Зеленський обговорював постачання зброї та антиросійські санкції. Паралельно Україна домовляється з європейськими партнерами про ширший спектр систем ППО.

З іншого боку, за лінією кадрових перестановок готується приблизно 20 указів про призначення та звільнення послів України в різних державах. Зокрема, послом в США може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров - його називають серед головних кандидатів на посольське крісло. Його призначення цілком ймовірно запустить процес перезавантаження Кабінету міністрів.

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