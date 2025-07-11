RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский ожидает отчетов от чиновников и пообещал изменения в Кабмине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от членов правительства отчеты по всем договоренностям, которые были заключены с партнерами. Также он пообещал "кадровые последствия", если что-то не будет выполнено.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент сказал во время вечернего обращения.

"Я ожидаю детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении. Выводы будут - персональные кадровые выводы", - пообещал президент.

 

Напомним, что Зеленский вечером 11 июля сообщил, что по его данным, поставки вооружения из США полностью восстановлены. Таким образом, многодневная пауза в поставках завершена.

Также во время встречи в Риме с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем Зеленский обсуждал поставки оружия и антироссийские санкции. Параллельно Украина договаривается с европейскими партнерами о более широком спектре систем ПВО.

С другой стороны, по линии кадровых перестановок готовится примерно 20 указов о назначении и увольнении послов Украины в разных государствах. В частности, послом в США может стать действующий министр обороны Рустем Умеров - его называют среди главных кандидатов на посольское кресло. Его назначение вполне вероятно запустит процесс перезагрузки Кабинета министров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский