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Не лише Patriot: Україна домовляється з Європою про нові системи ППО

П'ятниця 11 липня 2025 18:24
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Не лише Patriot: Україна домовляється з Європою про нові системи ППО Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна веде переговори не лише щодо закупівлі систем Patriot, а й щодо залучення широкого спектра інших засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого під час брифінгу.

"Ні. Ми ведемо розмову про закупівлю низки систем", - сказав Тихий.

Він зазначив, що в Європі є ще одна система, здатна збивати балістичні ракети, - італійсько-французька SAMP/T. За його словами, таких систем менше, ніж Patriot, але вони існують, і Україна активно працює з італійською та французькою сторонами, щоб отримати додаткові установки.

Крім стратегічних систем, українська сторона працює над залученням і менш потужних, але ефективних засобів ППО. Зокрема, мова йде про NASAMS, IRIS-T, ASPID, а також портативні системи MANPADS, які здатні збивати повітряні цілі, в тому числі дрони типу "Шахед".

"Йдеться не лише про Patriot, а про цілу низку систем для побудови такої ешелонованої, надійної системи протиповітряної оборони в Україні", - наголосив Тихий.

Окремо він відзначив пріоритетність інвестицій у дрони-перехоплювачі. За словами заступника міністра, Україна створила унікальну технологію безпілотників, які здатні перехоплювати й збивати повітряні цілі, і тепер стоїть завдання масштабувати їхнє виробництво за підтримки партнерів.

Тихий підсумував, що нині перед Україною стоїть два основних завдання - масштабування оборонного потенціалу завдяки ресурсам партнерів і створення власної стратегічної системи ППО.

Patriot для України

Нагадаємо, 9 липня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. За його словами, США розглянуть запит, але жодних конкретних обіцянок він не дав.

До цього у ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп може передати Україні ще одну додаткову систему Patriot.

Водночас, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Однак поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням.

А вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова оплатити дві американські системи Patriot для України, Норвегія - ще одну.

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