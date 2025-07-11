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Постачання зброї та санкції: Зеленський розкрив деталі зустрічі з американськими сенаторами

П'ятниця 11 липня 2025 01:07
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Постачання зброї та санкції: Зеленський розкрив деталі зустрічі з американськими сенаторами Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Сторони обговорили постачання зброї та антиросійські санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву українського лідера в Telegram.

"Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вдячний за участь у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Важливо, що США приєдналися до цього формату - вперше", - повідомив Зеленський.

За його словами, пріоритетом України залишається посилення протиповітряної оборони. Він підкреслив, що Москва збирається вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку.

"Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі. Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя", - зазначив президент.

Він додав, що окремо обговорив із сенаторами додаткові санкції проти РФ і тих, хто надає Москві підтримку в її війні проти України.

"Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою. Дякую за зустріч і за спільну роботу заради миру та безпеки", - підсумував український лідер.

Законопроєкт про санкції США проти РФ

Нагадаємо, сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь внесли законопроєкт про санкції наприкінці квітня. За словами Грема, президент США Дональд Трамп підтримав введення 500%-вих мит для держав, які купують російську нафту.

Пізніше видання Politico повідомило, що в законопроєкт було додано винятки щодо окремих товарів. Вони стосуються гуманітарної допомоги та діяльності, пов'язаної з розвідкою США.

Детальніше про те, що включає законопроект і коли буде голосувати Конгрес США, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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