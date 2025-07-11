МЗС про заміну послів: буде 20 указів про звільнення та призначення
Президент Володимир Зеленський готує близько 20 указів як про звільнення, так і про призначення послів України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.
"Ви знаєте, що ми завжди дуже обережно коментуємо кадрові питання. Деякі з них з огляду на важливість країн виходять в публічну площину. Так як, наприклад, з послом України в США Оксаною Маркаровою, з її потенційною заміною. Уже це і міністр підтвердив, і президент прокоментував вчора", - сказав Тихий.
За його словами, термін середнього перебування послів України на посаді - близько 4 років.
"Це теж такий звичний термін ротації в системі. Буває більше, буває менше. Але приблизно 4 роки. В Оксани Маркарової якраз цей термін зараз добігає кінця. Тому цілком природна логічна історія, що готується заміна. Одну з кандидатур президент вчора називав. Дипломатично заміна посла - це завжди довгий процес, бо новий посол - це агреман", - пояснив речник.
Він зазначив, що запит іноземній стороні на прийом кандидатури, відповідь на агреман, проходження всіх процедур - це достатньо тривалий процес, який може тривати й місяць.
"Тому ми розуміємо суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що є певні дипломатичні процедури, які тривають. Міністр казав, що буде близько 20 указів президента. Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами", - додав Тихий.
За його словами, більшість цих указів будуть відомі в контексті наради послів, яка відбудеться 21 липня.
"І зазвичай під ці наради послів, коли з'їжджаються всі керівники закордонно-дипломатичних установ до столиці, під них власне ухвалюється низка цих рішень, а низка рішень за підсумками цієї наради та спілкування президента зокрема з послами", - пояснив речник.
Відставка Маркарової та нарада з послами
Нагадаємо, 8 липня, президент України Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову, під час якої вони обговорили кадрове питання. Президент повідомив Маркаровій про намір провести ротацію посла України в США.
Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив відставку Маркарової.
"Я вам підтверджу, що бачення президента України - здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", - зазначив він.
Раніше ми вже повідомляли про можливі кадрові зміни, які очікуються не лише в українському уряді, але й у дипломатичному корпусі.
РБК-Україна писало, що майже напевно свою каденцію у США завершить посол Оксана Маркарова, у якої не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.
За даними РБК-Україна, в Офісі президента розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького, який нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи.
Пізніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів, які можуть замінити Маркарову на посаді посла. Серед них: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко.
Додамо, Зеленський також повідомляв, що за кілька тижнів проведе нараду з послами. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні. Вона відбудеться 21 липня.
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