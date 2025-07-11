Зеленський про військову допомогу Україні: постачання відновлено
Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота з партнерами над посиленням обороноздатності держави.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час вечірнього звернення.
"Говорив із військовими. Доповідали щодо фронту, щодо наших операцій. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість", - зазначив він.
За словами Зеленського, нині ведеться активна робота над новими постачаннями зброї, її збільшеним виробництвом в Україні, а також над кращим забезпеченням української армії. Він повідомив, що вже є позитивні домовленості з партнерами, і очікуються нові.
"Ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", - наголосив президент.
Також Зеленський повідомив про політичні сигнали найвищого рівня від Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів.
"Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня - хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями - постачання відновлено", - сказав Зеленський.
Він також анонсував подальшу координацію з американською стороною: "Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом".
Президент додав, що готуються нові оборонні пакети від країн ЄС. Крім того, найближчим часом очікуються "сильні кроки" щодо нових санкцій проти Росії.
"Тиск повинен спрацювати", - підкреслив Зеленський.
Відновлення поставок зброї США для України
За даними західних медіа, минулого тижня США тимчасово припинили постачання в Україну певних видів озброєння, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів. У Білому домі пояснили, що це рішення пов’язане з переглядом запасів зброї на складах США і стосується не лише України, а й інших партнерів по всьому світу.
Після розмови з президентом Володимиром Зеленським 3 липня, а також на тлі масованих атак Росії, президент США Дональд Трамп заявив про намір посилити військову допомогу Україні.
Трамп зазначив, що Володимир Путін відповідальний за численні вбивства людей. Крім того, він заявив, що не думав над тим, хто вирішив припинити передачу зброї Україні.
За даними ЗМІ, рішення призупинити поставки зброї Україні ухвалив Піт Гегсет. Причому він начебто не поінформував про це ані Трампа, ані Конгрес.
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