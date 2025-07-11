Призначення Умєрова послом в США може запустити швидке перезавантаження Кабміну
Остаточне рішення щодо кадрових змін в уряді може бути ухвалено вже досить швидко. Запустити кадрове перезавантаження може ймовірне призначення міністра оборони Рустема Умєрова послом України в США.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За його словами, на строки впливатиме нарада українських послів, яка запланована на 21 липня.
"Ще немає чітких дат, але, певно, до цієї наради вже буде зрозуміло, хто стане нашим новим послом у США. Відповідно, проясниться і ситуація з тим, хто очолить Міноборони. А це вже своєю чергою потягне за собою й інші урядові перестановки", - зазначив співрозмовник.
Водночас на уточнююче запитання, чи очолить Міноборони чинний прем'єр Денис Шмигаль у разі призначення Умєрова послом (що могло б спричинити відставку всього Кабміну), він відповів, що це "не обов'язково".
Зазначимо, що Верховна Рада збиратиметься на засідання наступного тижня, з 15 по 18 липня. Після чого депутати підуть на перерву до середини серпня і знову повернуться до сесійної зали лише 19 серпня.
Умєров може стати послом України у США
Нагадаємо, днями стало відомо про відставку посла України у США Оксани Маркарової.
Вчора, 10 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров може очолити посольство України в США. У такому разі будуть необхідні великі перестановки в Кабміні.
"Що стосується нового посла і Кабінету міністрів. Я скажу відверто: якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України, зрозуміло чому", - зазначив він.
Раніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів, окрім Умєрова, які можуть замінити Маркарову на посаді посла. Серед них: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина та міністр енергетики Герман Галущенко.
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