Київ бачить можливість прогресу у мирних переговорах: що дізналися ЗМІ

Київ бачить можливість прогресу в переговорах, хоча відмовляється задовольняти територіальні вимоги Росії, озвучені через США. Потенційно відмова може поставити хрест на мирних планах президента США Дональда Трампа.

"Згідно з нашими законами, міжнародним правом - і моральним правом - ми не маємо права нічого віддавати. Саме за це ми боремося", - сказав президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, після того, як провів обговорення "мирного плану" США з європейськими лідерами.

Заява Зеленського, пише видання, потенційно може означати повний провал політики Трампа, який намагається "встановити мир в Україні", але при цьому тисне не на агресора, а на жертву - не на Кремль, а на Київ. Черговий "мирний план", оприлюднений американцями, вже розкритикували через те, що фактично це "список побажань" російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський під час розмови зі ЗМІ 8 грудня дав зрозуміти, що Україна відкрита до подальших обговорень "мирного плану", але відкинув будь-яку можливість того, що Україна добровільно віддасть Росії території на сході Донбасу. Цього не станеться ані для пришвидшення переговорів, ані для задоволення Вашингтона, ані під тиском російського режиму.

Зокрема, зазначив президент, Україна відкинула ідею, що Запорізька атомна електростанція та деякі невеликі клаптики окупованої росіянами території будуть повернені Україні в обмін на здачу Донбасу росіянам.

Переговори можуть "принести плоди"

Непоступливість України викликає розлючення у Трампа, який минулого тижня знову дозволив собі називати Київ "перешкодою для миру", звинувачуючи Зеленського у зволіканні. При цьому Трамп мовчить щодо Росії, яка взагалі не висловила готовності йти на компроміс.

"Росію, я вважаю, це влаштовує, але я не впевнений, що Зеленського це влаштовує... Його народ це любить, але він цього не читав", - прилюдно заявив президент США нещодавно.

Тиск Трампа на Україну та його маніпулятивні заяви разом із відкритою прихильністю до Путіна розлютили та рознервували європейських партнерів України. Вони висловили глибоке занепокоєння ініціативами Трампа. Завдяки союзникам України вдалося внести зміни, вилучивши з "мирного плану" положення, які були неприйнятні для України.

Деякі українські посадовці, з якими поговорили журналісти, вважають, що ще є можливість того, що переговори "принесуть плоди". Проте робота над мирними пропозиціями все ще ведеться.

"Пропозиція США близька до того, щоб бути прийнятною для України, але нелегка і не завершена", - на умовах анонімності сказав один з чиновників.