Киев видит возможность прогресса в мирных переговорах: что узнали СМИ

Киев видит возможность прогресса в переговорах, хотя отказывается удовлетворять территориальные требования России, озвученные через США. Потенциально отказ может поставить крест на мирных планах президента США Дональда Трампа.

"Согласно нашим законам, международному праву - и моральному праву - мы не имеем права ничего отдавать. Именно за это мы боремся", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, после того, как провел обсуждение "мирного плана" США с европейскими лидерами.

Заявление Зеленского, пишет издание, потенциально может означать полный провал политики Трампа, который пытается "установить мир в Украине", но при этом давит не на агрессора, а на жертву - не на Кремль, а на Киев. Очередной "мирный план", обнародованный американцами, уже раскритиковали из-за того, что фактически это "список пожеланий" российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский во время разговора со СМИ 8 декабря дал понять, что Украина открыта к дальнейшим обсуждениям "мирного плана", но отверг любую возможность того, что Украина добровольно отдаст России территории на востоке Донбасса. Этого не произойдет ни для ускорения переговоров, ни для удовлетворения Вашингтона, ни под давлением российского режима.

В частности, отметил президент, Украина отвергла идею, что Запорожская атомная электростанция и некоторые небольшие клочки оккупированной россиянами территории будут возвращены Украине в обмен на сдачу Донбасса россиянам.

Переговоры могут "принести плоды"

Неуступчивость Украины вызывает раздражение у Трампа, который на прошлой неделе снова позволил себе называть Киев "препятствием для мира", обвиняя Зеленского в промедлении. При этом Трамп молчит в отношении России, которая вообще не выразила готовности идти на компромисс.

"Россию, я считаю, это устраивает, но я не уверен, что Зеленского это устраивает... Его народ это любит, но он этого не читал", - прилюдно заявил президент США недавно.

Давление Трампа на Украину и его манипулятивные заявления вместе с открытой приверженностью к Путину разозлили и разнервничали европейских партнеров Украины. Они выразили глубокую обеспокоенность инициативами Трампа. Благодаря союзникам Украины удалось внести изменения, изъяв из "мирного плана" положения, которые были неприемлемы для Украины.

Некоторые украинские чиновники, с которыми поговорили журналисты, считают, что еще есть возможность того, что переговоры "принесут плоды". Однако работа над мирными предложениями все еще ведется.

"Предложение США близко к тому, чтобы быть приемлемым для Украины, но нелегкое и не завершено", - на условиях анонимности сказал один из чиновников.