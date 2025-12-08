ua en ru
Зеленський жорстко висловився про територіальні компроміси у мирному плані США

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 20:23
Зеленський жорстко висловився про територіальні компроміси у мирному плані США
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський категорично спростував можливість передачі українських територій у рамках мирної ініціативи Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права - по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно. І морального права також не маємо", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує наполягати на передачі окупованих територій, але Україна не погодиться на жодні поступки.

"Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати - за це ми і боремось. Ви це прекрасно знаєте", - додав президент.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати "сьогодні шукають компроміс", однак Україна чітко дотримується своєї позиції щодо територіальної цілісності.

Мирний план США

Нагадаємо, Білий дім досі не оприлюднив офіційний зміст запропонованого США мирного плану щодо завершення російсько-української війни. Водночас західні ЗМІ повідомляли, що початкова версія документа містила 28 пунктів.

За неофіційними даними, у проєкті нібито передбачалися жорсткі вимоги до України. Зокрема, йшлося про те, що Київ мав би фактично відмовитися від Донецької та Луганської областей, передавши їх Росії без бойових дій.

Крім того, план начебто включав заборону на вступ України до НАТО - держава мала б закріпити нейтральний статус на законодавчому рівні.

Після перемовин між українськими та американськими представниками документ був доопрацьований. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами діалогу сформували оновлений варіант із 20 пунктів.

Попри це, сьогодні глава держави підкреслив, що спільного бачення з США щодо територіальних питань досі немає.

Раніше повідомлялося, що лідери Німеччини, Франції та Великої Британії під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на важливості досягнення “справедливого та тривалого” миру.

Ба більше, за даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не погоджуватися на можливу угоду щодо виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США.

