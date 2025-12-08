ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський відповів, чи довіряє він США в контексті мирних переговорів

Брюссель, Понеділок 08 грудня 2025 20:58
UA EN RU
Зеленський відповів, чи довіряє він США в контексті мирних переговорів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада США дійсно хоче, щоб війна Росії проти України завершилася. Але головне питання в тому, на яких умовах буде мир.

Як передає РБК-Україна, про це у відповідь на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

У голови української держави запитали, чи довіряє він американцям під час мирних переговорів. Тому що Європа "не дуже".

Зеленський звернув увагу, що європейські чиновники мають різні думки щодо довіри до США. Зокрема, є проросійські європейці, які блокують допомогу Україні. При цьому є і проамериканські, які вірять Вашингтону.

"Америка сильний партнер. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) точно хоче завершити війну. І це факт. Так, у нього своє бачення. Ми тут живемо, бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, тому що це наша Батьківщина", - сказав президент.

Він також додав, що американська переговорна група дуже старається. Зокрема, це стосується зятя президента США Джареда Кушнера, який працює в парі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

"Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна завершилася. Це не гра з боку США... Усі хочуть, щоб війна завершилася, але для нас із вами важливо ще й як, на яких підставах. Щоб не було ризику повторення війни, тому що Росії ми не віримо. Такі деталі не дрібні для нас, тому ми хочемо відповіді на кожну таку деталь", - наголосив Зеленський.

Чутки про попередження Зеленському від Європи

Нагадаємо, раніше Spiegel оприлюднило деталі таємної наради президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами.

Видання стверджувало, що президент Франції Еммануель Макрон попереджав свого українського та європейських колег про ризик "зради" з боку США в питанні територій України.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито заявляв про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер "грають" із Європою та Україною.

Пізніше Макрон спростував такі чутки і запевнив, що між Європою і США немає недовіри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті