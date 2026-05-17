Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни

12:45 17.05.2026 Нд
2 хв
Українські дрони подолали понад 500 км
Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Атака дронів на Москву та область 17 травня - це цілком справедливі відповіді України на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", - зазначив Зеленський.

Він додав, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.

"Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України - понад 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні - найбільша. Але долаємо", - наголосив президент.

Атака на Москву

Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.

Внаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.

Згодом Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.

