Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни

Атака дронів на Москву та область 17 травня - це цілком справедливі відповіді України на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", - зазначив Зеленський.
Він додав, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.
"Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України - понад 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні - найбільша. Але долаємо", - наголосив президент.
Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.
Внаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.
Згодом Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.