Технопарк, НПЗ і аеропорт: Москву атакували дрони, всюди великі пожежі
Унаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-проекти.
Так, ідеться про технопарк "Елма" і підприємство "Ангстрем", що розташовані в Зеленограді - одному з районів Москви. На кадрах в обох місцях - пожежі та густий дим.
Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є: виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки тощо.
Загальна площа технопарку в Зеленограді - 60 000 м², земельна ділянка 6 га.
Наливна станція, завод, аеропорт
Також у пабліку повідомлялося, що під дроновий обстріл у ніч на неділю потрапила наливна станція нафтопродуктів "Сонлечногорська" в селі Дурикіно - це вже Московська область.
Ще OSINT-канали писали про атаку на завод МКБ "Радуга", що також у Московській області. МКБ "Радуга" - це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.
Роботу аеропорту "Шереметьєво" через масовану атаку дронів також довелося призупиняти. На кадрах поруч з аеропортом - невелике загоряння і густий, чорний дим.
Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово нарікали на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.
Також нещодавно невідомий дрон врізався у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівській у Москві. Місцева влада повідомляла про відсутність постраждалих