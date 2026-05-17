Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны

"Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу.

"Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины - более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе - самая большая. Но преодолеваем", - подчеркнул президент.