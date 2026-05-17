RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны

12:45 17.05.2026 Вс
2 мин
Украинские дроны преодолели более 500 км
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Атака дронов на Москву и область 17 мая - это вполне справедливые ответы Украины на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу.

"Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины - более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе - самая большая. Но преодолеваем", - подчеркнул президент.

Атака на Москву

Напомним, в ночь на 17 мая неизвестные дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.

В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие объекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.

Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеВладимир ЗеленскийМоскваАтака дроновВооруженные силы УкраиныСилы беспилотных систем