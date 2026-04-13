Зеленський анонсував переговори з Європою про спільну систему ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Вже цього тижня в нас буде розмова з європейцями - перемовини про створення спільної системи захисту неба", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що інтеграція України в європейську систему безпеки є питанням стратегічного вибору.

"Я впевнений: або Україна стане невід’ємною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною "русского міра"", - підкреслив він.

За словами президента, Україна вже має значний досвід у протидії повітряним загрозам, зокрема дронам-камікадзе, і готова ділитися цими напрацюваннями.

"Радарне поле, необхідні РЕБ-системи, зв’язок між компонентами ППО й саме перехоплення - все це вміє робити Україна", - зауважив глава держави.

Він також зазначив, що українські рішення вже застосовуються за межами Європи. Зокрема, перехоплювачі працюють у країнах Близького Сходу та Перської затоки, де Україна співпрацює з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром.

Президент додав, що інтерес до українського досвіду виявляють також інші країни, включно з Туреччиною, Кувейтом і Оманом, а співпраця у сфері безпеки має економічний вимір.

"Україна - глобальний виробник сили та безпеки, так є і так буде. І все це не подарунки від України. Довгострокові безпекові угоди на Близькому Сході - це кошти для нашої держави щороку, це пальне для України, необхідне в умовах світової нестабільності. Це й ті види зброї, яка в нас у дефіциті, але є в партнерів", - підсумував Зеленський.