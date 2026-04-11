Захист неба в пріоритеті: Федоров розкрив деталі зустрічі з главою МО Норвегії

17:50 11.04.2026 Сб
Про що домовилися з Норвегією та чим це нам допоможе?
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Україна та Норвегія узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці, зосередившись на посиленні протиповітряної оборони та системному забезпеченні фронту безпілотниками.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Пріоритети співпраці та ППО

За словами міністра, під час переговорів сторони визначили головні напрямки роботи - розвиток систем ППО, масштабування оборонних інновацій та підтримку "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів.

Окрему увагу приділили розбудові "малого ППО" з використанням дронів-перехоплювачів.

За словами Федорова, березень став найбільш результативним місяцем за програмою "Армія дронів.Бонус", що дозволило підвищити ефективність ураження цілей та посилити тиск на економічний потенціал РФ.

Забезпечення бригад дронами

Норвегія профінансує проєкт базового забезпечення українських підрозділів безпілотними системами. Це рішення має гарантувати військовим стабільне постачання необхідного мінімуму техніки щомісяця.

"Це системне рішення, яке надасть військовим гарантований мінімум дронів щомісяця і напряму впливатиме на ефективність на фронті", - наголосив Михайло Федоров.

Міністр також запросив норвезького колегу відвідати Україну, щоб продемонструвати роботу технологічної складової армії в реальних бойових умовах.

Очікування від "Рамштайну"

Нагадаємо, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Очікується, що головними темами зустрічі стануть подальше посилення української ППО та розвиток безпілотних систем.

Крім того, за результатами попередніх домовленостей із союзниками, Україна вже отримала німецьку партію ракет PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot. Як зазначив президент Володимир Зеленський, ці ракети вже перебувають на українській землі та посилюють захист неба.

