Захист неба в пріоритеті: Федоров розкрив деталі зустрічі з главою МО Норвегії

Україна та Норвегія узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці, зосередившись на посиленні протиповітряної оборони та системному забезпеченні фронту безпілотниками.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Пріоритети співпраці та ППО

За словами міністра, під час переговорів сторони визначили головні напрямки роботи - розвиток систем ППО, масштабування оборонних інновацій та підтримку "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів.

Окрему увагу приділили розбудові "малого ППО" з використанням дронів-перехоплювачів.

За словами Федорова, березень став найбільш результативним місяцем за програмою "Армія дронів.Бонус", що дозволило підвищити ефективність ураження цілей та посилити тиск на економічний потенціал РФ.

Забезпечення бригад дронами

Норвегія профінансує проєкт базового забезпечення українських підрозділів безпілотними системами. Це рішення має гарантувати військовим стабільне постачання необхідного мінімуму техніки щомісяця.

"Це системне рішення, яке надасть військовим гарантований мінімум дронів щомісяця і напряму впливатиме на ефективність на фронті", - наголосив Михайло Федоров.

Міністр також запросив норвезького колегу відвідати Україну, щоб продемонструвати роботу технологічної складової армії в реальних бойових умовах.