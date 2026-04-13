Зеленский анонсировал переговоры с Европой о совместной системе ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к переговорам с европейскими партнерами по созданию совместной системы защиты неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Уже на этой неделе у нас будет разговор с европейцами - переговоры о создании совместной системы защиты неба", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую систему безопасности является вопросом стратегического выбора.
"Я уверен: или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью "русского мира"", - подчеркнул он.
По словам президента, Украина уже имеет значительный опыт в противодействии воздушным угрозам, в частности дронам-камикадзе, и готова делиться этими наработками.
"Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват - все это умеет делать Украина", - отметил глава государства.
Он также отметил, что украинские решения уже применяются за пределами Европы. В частности, перехватчики работают в странах Ближнего Востока и Персидского залива, где Украина сотрудничает с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.
Президент добавил, что интерес к украинскому опыту проявляют также другие страны, включая Турцию, Кувейт и Оман, а сотрудничество в сфере безопасности имеет экономическое измерение.
"Украина - глобальный производитель силы и безопасности, так есть и так будет. И все это не подарки от Украины. Долгосрочные соглашения по безопасности на Ближнем Востоке - это средства для нашего государства ежегодно, это топливо для Украины, необходимое в условиях мировой нестабильности. Это и те виды оружия, которое у нас в дефиците, но есть у партнеров", - подытожил Зеленский.
Расширение сотрудничества Украины в сфере противовоздушной обороны происходит на фоне роста интереса к ее военным технологиям со стороны партнеров. Как отмечал генсек НАТО Марк Рютте, страны на восточном фланге Альянса и государства Персидского залива уже используют украинские решения для защиты от дронов.
По его словам, еще год назад таких технологий не существовало, однако боевой опыт Украины позволил быстро их развить. Теперь эти наработки помогают защищать инфраструктуру и спасать жизни не только в Украине, но и за ее пределами.
Еще в конце марта Владимир Зеленский заключил соответствующие договоренности с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром по противодействию иранским беспилотникам. Кроме того, запросы на такое сотрудничество поступали и от других стран региона, в частности Бахрейна и Омана.