На Близькому Сході "черга" за допомогою України: Зеленський заявив про історичні угоди

20:46 30.03.2026 Пн
2 хв
Україна вже затвердила домовленості з 3 країнами Перської затоки
aimg Іван Носальський
На Близькому Сході "черга" за допомогою України: Зеленський заявив про історичні угоди

Україна вже почала укладати історичні домовленості з країнами Близького Сходу щодо захисту від іранських дронів. Робота триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво

Історичні домовленості

За словами голови держави, його візит на Близький Схід був дуже корисним. Там він відчув гарне ставлення до України - українських воїнів і досвіду.

Президент зауважив, що країни Перської затоки мають спільне бачення працювати з Україною та українськими експертами.

"Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості: Україна і Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар. Ми працюємо також з Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні Рустем Умєров (секретар РНБО України - ред.), він продовжує переговори на політичному рівні - сьогодні мені він доповідав, - є вже додаткові запити від Бахрейну та Оману", - розповів глава української держави.

Що Україна отримає натомість

Зеленський розповів, що за українську систему захисту та вміння українських воїнів він розраховує на безпекову взаємодію.

"Ми вже домовилися про можливість посилити ППО, спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. Це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які так необхідні нам зараз", - додав президент.

Допомога України для країн Близького Сходу

Нагадаємо, після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану війська Тегерана почали активно атакувати об'єкти на території країн Близького Сходу.

Зокрема, вони вдарили по найбільшому у світі СПГ-комплексу в Катарі, а також по НПЗ у Саудівській Аравії.

Головною проблемою для країн Близького Сходу стали іранські "Шахеди". Щоб допомогти їм захиститися, Україна направила туди своїх експертів із дронів.

