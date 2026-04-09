Здобуті в боях уроки України рятують життя в Перській затоці, - Рютте

Союзники на східному фланзі НАТО та країни в Перській затоці захищаються від російських та іранських безпілотників завдяки технологіям України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

"Зараз союзники на східному фланзі НАТО та наші друзі в Перській затоці обороняються від російських та іранських дронів завдяки українським технологіям, яких не було навіть рік тому", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що "союзники швидко рухаються", щоб забезпечити бюджети, нарощувати збройні сили та впроваджувати потрібні можливості, але, додав Рютте, "їм потрібно більше".

"Потрібна більш масштабована, адаптивна технологія перехоплення безпілотників. І тут важко зароблені уроки України на полі бою рятують життя за її власними кордонами", - зазначив він.

Рютте також сказав, що потрібно більше високотехнологічних можливостей для "захисту від сучасних ракет, які наші супротивники застосовують проти Києва та Тель-Авіва".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що понад 200 українських військових експертів допомагають країнам Близького Сходу відбивати атаки дронів-камікадзе.

За словами глави держави, українські фахівці працюють у трьох державах регіону, а ще понад 30 спеціалістів готові до розгортання.