Трамп про Путіна: він вбиває забагато людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не у захваті від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера на прес-конференції.

"Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей", - відповів Трамп на запитання про те, чи він обговорював ситуацію в Венесуелі під час їхнього останнього дзвінка.

Він додав, що сподівається досягти прогресу у мирному врегулюванні щодо війни в Україні, вкотре повторивши свою тезу про те, що він "успадкував" цю війну від "Байдена, Зеленського та Путіна".

"Якби наші люди були залучені в війну України і РФ, вона не тривала б дуже довго. А зараз - це кривава бійня", - заявив американський президент.

Також Трамп заявив, що не боїться Путіна.

Трампа нервує Путін

Раніше видання Politico писало, що впертість російського лідера в переговорах періодично дратує Дональда Трампа та ускладнює дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.

РБК-Україна писало, що майже половина громадян США висловлює невдоволення діями президента Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту між Росією та Україною: згідно з опитуванням The Economist/YouGov, наведеним The Hill, 49% респондентів зазначили, що "дещо не схвалюють" або 2 категорично не схвалюють" його підхід до розв'язання ситуації.

Politico зазначає, що російський лідер уміло обирає моменти для контактів, включно з двогодинною телефонною розмовою, коли Кремль заговорив про можливий саміт одночасно з допущенням Трампом варіанту передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.