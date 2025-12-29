Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу

"Люди хочуть миру. Сьогодні Трамп сказав, що бачив дані опитувань, де 85% чи навіть 87% хочуть миру, і сказали так. Це наше життя. 87% підтримують мир. У той же час 85% проти відходу з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що вихід з Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.

"Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним", - підкреслив лідер країни.