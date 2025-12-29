Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса

Украинцы устали от войны, но они хотят наступления справедливого мира. В частности, 85% граждан Украины против ухода ВСУ с Донбасса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Foxnews.
"Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел данные опросов, где 85% или даже 87% хотят мира, и сказали так. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода с Донбасса. Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что выход из Донбасса является "худшим сценарием", и добавил, что это должны понимать все стороны переговоров.
"Это является большим риском для Украины. Неприемлемый для украинцев. Референдум не будет положительным", - подчеркнул лидер страны.
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели почти двухчасовую встречу во Флориде, во время которой обсуждали спорные моменты американского "мирного плана" для Украины.
После переговоров оба лидера вышли к прессе, где сделали заявления относительно переговоров. Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.
Американский лидер также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.
Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.
Согласно информации СМИ, Трамп готов утвердить эти гарантии через Конгресс США, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил прогресс в вопросе вклада стран "коалиции решительных" для безопасности Украины.
О чем говорили на встрече президенты Украины и США, и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина.