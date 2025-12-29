Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса

"Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел данные опросов, где 85% или даже 87% хотят мира, и сказали так. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода с Донбасса. Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что выход из Донбасса является "худшим сценарием", и добавил, что это должны понимать все стороны переговоров.

"Это является большим риском для Украины. Неприемлемый для украинцев. Референдум не будет положительным", - подчеркнул лидер страны.