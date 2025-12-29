Зеленський: 20-пунктний мирний план треба закріпити на референдумі

Ключовий 20-пунктний план закінчення війни Україна вважає за необхідне закріпити на всеукраїнському референдумі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів РБК-Україна.
За словами президента, позиція України та США є спільною - війну потрібно завершувати дипломатичним шляхом, змусивши Росію піти на мир.
"Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями, що тут у нас позиція одна - війну треба дипломатично закінчити. Дотиснути Росію", - наголосив Зеленський.
Він додав, що у разі відмови РФ від угоди Сполучені Штати разом з європейськими партнерами продовжать підтримку України.
Президент зазначив, що Росія негативно ставиться до ідеї референдуму, адже його проведення потребує реальної безпеки та припинення вогню. За оцінкою української сторони, для організації референдуму необхідно щонайменше 60 днів повної тиші.
"Референдум вимагає безпеки, безпекової інфраструктури. Росія не хоче давати нам припинення вогню на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму", - пояснив Зеленський.
Зеленський нагадав, що попередні міжнародні домовленості не забезпечили Україні безпеки.
"Був Будапештський меморандум - не спрацював. Були Мінські угоди - вони привели до повномасштабної війни", - зазначив президент.
Саме тому, за його словами, нові гарантії мають мати реальну силу. Він також зауважив, що Україна домовилася зі США про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України.
Двосторонні угоди з європейськими країнами в межах "коаліції рішучих" також планують ратифікувати в парламентах держав-партнерів.
Президент наголосив, що саме народне волевиявлення може надати мирним домовленостям максимальну легітимність.
"20-пунктний план ми вважаємо, що треба закріпити на референдумі. Це найсильніший історичний підпис сили цього документа", - заявив Зеленський.
Він визнав, що не всі позитивно ставляться до такої ідеї, адже референдум означає відкрите рішення мільйонів громадян, а не окремих політиків.
28 грудня президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, провели майже двогодинну зустріч у резиденції Трампа у Флориді, під час якої обговорювали спірні моменти американського "мирного плану" для України.
Після переговорів обидва лідери вийшли до преси, де зробили заяви щодо досягнутого прогресу.
Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості. Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.
Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США – на 100%. За інформацією ЗМІ, Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США, а президент Франції Еммануель Макрон підтвердив прогрес у питанні внеску країн "коаліції рішучих" для безпеки України.
