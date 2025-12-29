Зеленский: 20-пунктный мирный план надо закрепить на референдуме

Альтернативы миру нет

По словам президента, позиция Украины и США является общей - войну нужно завершать дипломатическим путем, заставив Россию пойти на мир.

"Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, что здесь у нас позиция одна - войну надо дипломатически закончить. Дожать Россию", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в случае отказа РФ от соглашения Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами продолжат поддержку Украины.

Прекращение огня - ключевое условие для референдума

Президент отметил, что Россия негативно относится к идее референдума, ведь его проведение требует реальной безопасности и прекращения огня. По оценке украинской стороны, для организации референдума необходимо не менее 60 дней полной тишины.

"Референдум требует безопасности, инфраструктуры безопасности. Россия не хочет давать нам прекращение огня на столько дней, сколько нужно для проведения референдума", - пояснил Зеленский.

Почему бумажные гарантии не сработали

Зеленский напомнил, что предыдущие международные договоренности не обеспечили Украине безопасности.

"Был Будапештский меморандум - не сработал. Были Минские соглашения - они привели к полномасштабной войне", - отметил президент.

Именно поэтому, по его словам, новые гарантии должны иметь реальную силу. Он также отметил, что Украина договорилась с США о гарантиях безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины.

Двусторонние соглашения с европейскими странами в рамках "коалиции решительных" также планируют ратифицировать в парламентах государств-партнеров.

Почему 20-пунктный план хотят вынести на референдум

Президент подчеркнул, что именно народное волеизъявление может предоставить мирным договоренностям максимальную легитимность.

"20-пунктный план мы считаем, что надо закрепить на референдуме. Это сильнейшая историческая подпись силы этого документа", - заявил Зеленский.

Он признал, что не все положительно относятся к такой идее, ведь референдум означает открытое решение миллионов граждан, а не отдельных политиков.