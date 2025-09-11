Зеленський: 2 роки тому ми просили збивати дрони над Україною, сьогодні цього недостатньо

"Щодо ППО або авіації на території наших сусідів, наприклад Польщі, щоб вони щось збивали. Це загальна координація. те, що ми пропонували 2 роки назад - збивайте літаками дрони над нами - вже так не спрацює", - наголосив президент.

Зеленський вважає, що це може бути, як елемент, що посилить щит над західною частиною України й над Польщею.

"Але це елемент. Цього недостатньо. Сьогодні потрібно щоб системи ППО стояли на західній частині нашої держави, авіація польська може використовуватися на території Польщі, але потрібна загальна координація і бажано, щоб координувала Україна., тому що є 5-7 елементів мультизахисту", - пояснив він.